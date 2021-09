1.º Grande Prémio Agitágueda vai para a estrada amanhã

Amanhã, dia 5, as ruas do concelho de Águeda vão colorir com a passagem de um pelotão de 100 ciclistas no escalão de juniores.

Numa organização da Câmara Municipal de Águeda, juntas de freguesia, ABF – Águeda Bike Friends e da Associação de Ciclismo da Beira Litoral, disputa-se amanhã, a partir das 14h, o 1.º Grande Prémio Agitágueda – Volta ao Concelho de Águeda em ciclismo no escalão de juniores, com chegada prevista para as 16h30, na Av. 25 de Abril (zona dos Bombeiros).

A concentração da caravana concentra-se no Centro de BTT de Águeda e contará com um pelotão com 100 corredores em representação de 13 equipas, uma delas espanhola.

Os ciclistas irão percorrer 105kms e, face à curta distância, preveem-se emoções fortes pela vitória final.