“3 Territórios, 1 Rio que nos une” permite espetáculo inédito na Pateira

As margens da Pateira, em Fermentelos, Espinhel e Óis da Ribeira, uniram-se a uma só voz, no domingo, 29 de agosto, num espetáculo que reuniu quatro bandas de Águeda – Banda Marcial e Banda Nova de Fermentelos, Orquestra Filarmónica 12 de Abril e Banda Alvarense – e que terminou com um momento único de luz e cor, realizado com drones e pirotecnia.

Esta foi uma das atividades concretizadas no âmbito do projeto intermunicipal “3 Territórios, 1 Rio que nos une”, um projeto de programação cultural em rede, liderado pelo Município de Águeda, e que envolve também os municípios de Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga.

A noite musical terminou com as quatro bandas a tocar o hino “A Lenda do Rio”, uma obra musical composta para esta ocasião, dividida em três partes e que foi elaborada pelo Maestro Luís Cardoso (Águeda), pela ARMAB (Albergaria-a-Velha) e pelo Maestro Carlos Marques (Sever do Vouga).





O presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, regozijou-se pela realização de “algo inédito”, um projeto que tem por base a água e em concreto o Rio Vouga, que une estes três municípios.

O autarca referiu ainda que o projeto arrancou em julho e que tem a duração de um ano, “com várias atividades relacionadas com a água e com a ecologia”.

O projeto “3 Territórios, 1 Rio que nos une” inclui outras iniciativas, como as três esculturas que estão colocadas nas três margens da Pateira.

O investimento global, nos projetos desenvolvidos nos três municípios, é de 297.900 euros, suportados por fundos comunitários, através do Fundo FEDER, no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro.

Reveja aqui o vídeo do espetáculo.