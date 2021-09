Abóbora de Soza terá episódio na nova série de animação “Heróis da Fruta”

A “Abóbora de Soza” vai estar em destaque na primeira série de animação, feita em Portugal, inspirada no projeto escolar “Heróis da Fruta”, criado pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI). Com estreia marcada para outubro, a nova série de animação é lançada no ano em que o projeto “Heróis da Fruta” assinala o 10.º aniversário e em que se celebra mundialmente o Ano Internacional das Frutas e Legumes.

A notícia é conhecida na mesma altura em que se realiza a IX Feira da Abóbora, promovida pela Confraria dos Sabores da Abóbora e pelo Município de Vagos. É já este fim de semana, dias 18 e 19 de setembro, no Largo de S. Miguel, em Soza (ver programa em baixo).

Os atores Jessica Athayde e Diogo Amaral darão voz aos personagens Sushi e Yoga, os protagonistas da primeira temporada desta série que conta com 26 episódios.

Em cada episódio estes “super-heróis” vão andar às voltas pelo país para descobrir novos “superalimentos” de cultivo nacional e, claro, prová-los para ganharem “superpoderes”, dando o seu exemplo positivo às crianças.

Esta iniciativa vai juntar, pela primeira vez, mais de duas dezenas de fruticultores, associações de produtores e várias autarquias locais em torno da promoção do consumo de frutas e legumes de origem nacional.

Nesta série, haverá um episódio exclusivamente dedicado à “Abóbora de Soza”. “A ideia de criar esta série, nasce da vontade de dar “vida” através da animação à iniciativa escolar “Heróis da Fruta” que tem sido um enorme sucesso e que desde 2011 já melhorou os hábitos alimentares de mais de 500 mil alunos de mais de 5 mil escolas portuguesas”, explica Mário Silva, presidente da APCOI.

Os 26 episódios da série “Heróis da Fruta” vão incentivar, durante esta primeira temporada, ao consumo dos seguintes hortofrutícolas de produção nacional: Pêssego da Cova da Beira, Laranja do Algarve, Meloa de Santa Maria, Ananás dos Açores, Cenoura baby do Alentejo, Abóbora de Soza, Batata Doce de Aljezur, Amendoim do Rogil, Banana da Madeira, Feijão Frade da Lardosa, Uva do Ribatejo, Cebola Roxa Montemor-o-Novo, Mirtilo de Sever do Vouga, Amora do Minho, Figo da Índia Português, Pera Rocha do Oeste, Azeitona de Elvas e Campo Maior, Agrião de Água de Almancil, Melão de Almeirim, Tomate de Alvalade do Sado, Morango de Mirandela, Romã do Alentejo, Melancia do Ladoeiro, Cereja do Fundão, Kiwis de Portugal e Maçã de Alcobaça.

IX Feira da Abóbora com diversas atividades e animação

A 9.ª Feira da Abóbora decorre então este fim de semana e estão previstas diversas atividades, desde showcookings, animação musical, tasquinhas, exposições e mostras de vários produtos regionais, desde o artesanato, stands de abóboras, venda de pão, broa e sobremesas confecionadas com abóbora.

Os interessados em almoçar e/ou jantar devem fazer uma pré-reserva, através dos seguintes contactos: 919 213 657, 937 946 091, 963 632 355.

Este evento é promovido pela Confraria dos Sabores da Abóbora e pelo Município de Vagos e conta com o apoio da CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. Tem como finalidade divulgar e mostrar a potencialidade da abóbora tão utilizada, ao longo dos tempos, no concelho de Vagos, assim como valorizar e promover os recursos endógenos da região.

A Feira da Abóbora é uma iniciativa que se tem revelado de extrema importância para a divulgação deste fruto/legume no mercado nacional e mesmo internacional.

Programa

Dia 18 (sábado)

10h – Abertura

11h – Showcooking

12h – Animação com o grupo Códeas do Diabo

12h30 – Almoço – Chanfana e Filetes

16h – Showcooking

19h30 – Jantar – Rojões e pataniscas de bacalhau com abóbora

20h30 – Animação com Verónica Matias

23h – Encerramento

Dia 19 (domingo)

10h – Abertura

11h – Showcooking

12h – Animação com Stephanie Espadilha e João Santos

12h30 – Almoço – Entrecosto e Bacalhau no forno

16h – Showcooking

18h – Encerramento

Haverá, em permanência, stands de artesanato, stands de abóboras, vendas de pão, broa e sobremesas confecionadas com abóbora.