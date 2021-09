António Morgado e Gonçalo Tavares entre os 20 melhores da Europa

António Morgado e Gonçalo Tavares (ciclistas que representam as cores do Clube de Ciclismo da Bairrada) abriram hoje a participação portuguesa no Campeonato da Europa de Estrada, em Trento, Itália, com desempenhos de qualidade no contrarrelógio individual, ficando entre os 20 melhores juniores europeus nesta disciplina.