Avelãs de Cima: Autobiografia de Carlos Martins dá a conhecer “homem de causas”

“Memórias de uma vida” é o título da autobiografia de Carlos Martins, sócio fundador e ex-presidente do Centro Social de Avelãs de Cima.



O livro foi apresentado no último domingo, dia 19 de setembro, e teve como palco o renovado espaço exterior da EB1 de Avelãs de Cima.



Perante familiares, muitos amigos e gente da freguesia, caberia a Eugénia Veiga, do grupo Incantus, conduzir a apresentação do evento, mas também participar na animação do mesmo, já que sendo o Incantus da freguesia interpretaram alguns temas/poemas de Belarmina Martins (irmã de Carlos Martins), mas também um poema do autor, já que como diria na ocasião, “esta é uma família das letras que sabe transmitir as suas emoções através da escrita”.



Nascido e criado na freguesia de Avelãs de Cima, o autor nunca esqueceu as suas origens. Neste livro “dá a conhecer as suas vivências ao longo dos diversos patamares da vida, revelando algumas memórias”, mas também como elas o tornaram “um apaixonado pela vida”, continuou Eugénia Veiga. Um livro que disse, “ser também um legado que deixa à freguesia e às suas gentes.”

