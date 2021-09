Campeonatos Nacionais e GP Alves Barbosa preenchem o fim de semana

No domingo, no Velódromo de Sangalhos, em Anadia, é dia de disputar os campeonatos nacionais de omnium e madison de elite, este último apenas no masculino. De manhã os atletas competem na prova de omnium, com os treinos oficiais a decorrer entre as 8h e as 9h15. Pelas 9h30 arranca a competição, começando pela corrida de scratch, seguida pela corrida tempo, pela corrida de eliminação e por último a corrida por pontos. As provas deverão terminar pelas 12h50.

À tarde decorre o campeonato nacional de madison, com os treinos oficiais a acontecer entre as 14h30 e as 15h45. A corrida será entre as 16h e as 16h40.

Numa prova com duas etapas e dedicada a atletas da categoria de cadetes, o 21.º Grande Prémio Alves Barbosa arranca amanhã, sábado. Os corredores terão de percorrer 85km, depois de partirem de Montemor-o-Velho, pelas 14h50. A chegada esta marcada para as 17h10, em Águeda.

No dia seguinte, os ciclistas vão sair de Arazede pelas 9h45, a partir de onde terão de percorrer 77,7km até Montemor-o-Velho, onde deverão chegar pelas 11h55. Esta segunda etapa terá três prémios de montanha de terceira categoria, sendo que o último coincide com a meta.