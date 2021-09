CHEGA Anadia: Manuel Gomes é candidato à presidência da Câmara Municipal

Manuel Ferreira Gomes é o cabeça de lista, pelo partido CHEGA, à Câmara Municipal de Anadia.

O candidato, pelo partido de André Ventura, tem 60 anos, é casado e pai de dois filhos. Nascido em Sangalhos, desde 1973 reside em Espairo. Foi motorista dos Bombeiros de Anadia durante 15 anos, e agora exerce a atividade de motorista de longo curso internacional.

Ao JB avança que a sua candidatura surge na medida em que constata que “Anadia já podia estar bastante mais evoluída, caso tivesse havido outro tipo de políticas e de vontade política, em resolver as questões ligadas ao município”.

“De uma vez por todas, tem que haver um partido que seja a verdadeira voz das pessoas, e que se interesse e resolva os verdadeiros problemas das pessoas, sem políticas de compadrio e de favorecimento, como só o CHEGA sabe e pode fazer”, diz, convicto de que é possível fazer mais e melhor pelo município.

Ainda que o CHEGA esteja em fase de implantação no concelho, o candidato reconhece que “estas eleições são uma oportunidade das pessoas ouvirem as nossas ideias, e perceberem que não fazemos parte deste sistema que está instalado e que já não interessa a ninguém, e que têm no CHEGA alguém que se preocupa com elas e as representa com idoneidade”.

