Farmácia Central de Anadia assinala aniversário com atividades e concerto solidário

Localizada no centro da cidade de Anadia, em plena Av. Eng. Tavares da Silva, a Farmácia Central está a completar 12 anos neste espaço. Este foi, porém, o primeiro ano sob a gerência de Vanessa Peralta, farmacêutica filha de emigrantes portugueses na Venezuela, que adquiriu a Farmácia Central em outubro de 2020.

Como forma de assinalar este aniversário, Vanessa Peralta e a sua equipa idealizaram um conjunto de iniciativas, ao longo do mês de setembro, e que irão culminar, em outubro (em data ainda a agendar), com um concerto do cantautor Gonçalo Tavares e das Lookalike, com entrada livre e venda de rifas a favor da Casa da Criança de Sangalhos.

Depois de um rastreio de pernas cansadas, uma tarde de zumba e um workshop de Snacks Saudáveis Vegan, no próximo domingo, dia 19, em parceria com o clube Saca Trilhos, será realizada uma prova de orientação, à qual se podem juntar pessoas individualmente, famílias e grupos de amigos.

Em todas as atividades realizadas e também ao balcão da farmácia, está paralelamente a decorrer, durante todo o mês de setembro, um sorteio de rifas, cujos quatro premiados vão receber, cada um, um cabaz com produtos de desmocosmética.

Os premiados serão divulgados no concerto de Gonçalo Tavares, que irá realizar-se no anfiteatro do Vale Santo, em Anadia (local de realização da Feira da Vinha e do Vinho).

Esta angariação de fundos tem um propósito nobre: uma recolha de bens essenciais para a Casa da Criança de Sangalhos. “Pediram-nos 14 jogos de lençóis individuais, 14 cestos altos para roupa suja, um sofá, calçado (do 27 ao 41), roupa (dos 8 meses aos 15 anos) e produtos de higiene. Consoante o dinheiro que angariarmos, vamos comprar o maior número de bens possível”, frisa Vanessa Peralta, desafiando outras empresas “a juntarem-se a nós neste projeto solidário”.

Leia a notícia completa na próxima edição do Jornal da Bairrada