Mais de 600 atletas na 6.ª edição do Bairrada Ultra Marathon 150

Foto: Ana Jesus Ribeiro_OFFICECAPHOTO.PT

Realizou-se este fim de semana o Bairrada 150, uma das ultra maratonas com mais participantes em Portugal.

Depois de ter visto a sua edição de 2020 cancelada por causa da pandemia, e já em 2021 adiada de maio para setembro, finalmente os mais de 600 atletas inscritos nesta prova de referência do calendário velocipédico nacional puderam desfrutar dos maravilhosos trilhos que a organização preparou criteriosamente. Um traçado que se estendeu pela região serrana do concelho de Águeda, passando por Sever do Vouga em direção a Vouzela, levando os betetistas a conhecer algumas das mais belas paisagens dos três concelhos.

Na sua 6.ª edição, o Bairrada 150 tem vindo a contar habitualmente com grandes nomes do BTT em Portugal, sendo ano após ano paragem obrigatória de alguns dos maiores nomes do ciclismo português, que fazem questão de vir até à capital das duas rodas, marcar presença “numa das mais bonitas provas portuguesas”. Na edição deste ano o Bairrada Ultra Marathon 150 contou com um convidado muito especial, tratou-se do campeoníssimo Amaro Antunes, da equipa W52 FC Porto, vencedor da edição deste ano da Volta a Portugal em Bicicleta.

Os grandes vencedores da edição de 2021 da Bairrada Ultra Marathon 150 foram Filipe Francisco e Andrew Henriques, que cortaram a meta juntos depois de completarem os 142km da prova em 6:28.04. Em femininos, Maaris Meier foi a vencedora absoluta demorando 8:12.30 para cortar a meta.

Uma edição marcada pela pandemia de Covid-19, com muitas restrições por parte do delegado de saúde local que quase puseram em causa a realização da prova e que apenas com um grande esforço por parte da organização e com a grande vontade de participar demostrada pelos atletas se pôde fazer cumprir.

Águeda voltou a ser a capital do BTT e mais uma vez a Câmara Municipal de Águeda foi um parceiro incansável na preparação e no apoio logístico da prova.

Com o sentimento de dever cumprido, fica a promessa de voltar em 2022, já com data marcada para a 7.ª edição a 25 de junho de 2022.