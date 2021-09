Orquestra Típica de Águeda iniciou comemorações dos 50 anos

Início das comemorações foi na sede. Em novembro a festa é retomada com um espetáculo inédito.

Para dar início às comemorações dos 50 anos da Orquestra Típica de Águeda (OTA), muitos dos seus antigos e atuais componentes responderam à chamada e juntaram-se na sede da Casa do Adro, agora remodelada, na tarde do passado sábado, dia 18.

O convívio OTA 50 ANOS teve um programa recheado de emoções, começando pela romagem aos cemitérios da Piedade e de Águeda para homenagear não só Américo Fernandes, um dos seus fundadores, mas também os componentes e colaboradores já falecidos.

De seguida foi tempo de “visitar as novas instalações, de dar e receber fortes abraços, de rever amigos, de deixar correr algumas lágrimas, de (re)contar histórias e recordar viagens e atuações de outros anos. As fotografias e os vídeos ajudaram nessas recordações, pois 50 anos de vida têm muito que contar… e os componentes mais velhos conseguem fazê-lo com uma alegria contagiante, que denota os bons anos que ali viveram de forma tão amiga e fraterna. Daí a tão típica e tradicional gaitada ter irrompido tantas vezes das gargantas dos convivas”, relata a OTA.

Munidos de uma T-shirt comemorativa, todos os elementos presentes se juntaram para a foto da família.

A primeira página dos 50 anos da OTA acabou abrilhantada com um concerto em que “os mais velhos mostraram que quem aprende com o coração não mais esquece”.

As comemorações continuam agora com um evento inédito marcado para dia 21 de novembro, onde deixa o convite à população de Águeda para todos juntos apagarem as 50 velas.