Perpetuada em Anadia memória do empresário filantropo Osvaldo Martins

Osvaldo Martins figurará para sempre como uma figura ilustre de Anadia. No plano industrial criou muitas centenas de postos de trabalho e no plano filantrópico é reconhecida a sua intervenção cívica e social no apoio às mais diversas instituições.

Foi na manhã do último sábado, dia 11 de setembro, que a família, colaboradores e amigos de Osvaldo Santiago Martins lhe prestaram homenagem, a título póstumo.

É no Alto das Domingas, no acesso ao grupo Pavigrés e junto do Agrupamento de Escolas de Anadia que foi descerrado o busto do empresário, fundador do grupo Pavigrés Cerâmicas S.A, falecido em 2010.

O busto concebido pelo escultor Pedro Figueiredo, teve projeto de arquitetura a cargo do arquiteto Joaquim Santos, tendo todo o custo sido suportado pela família do homenageado.

Osvaldo Martins tinha 84 anos quando deixou o mundo dos vivos, mas a sua marca solidária e humanitária perduram até hoje. Por isso, não é de estranhar que tantas pessoas não tenham faltado a esta cerimónia simples, mas sentida, só agora possível devido à pandemia.

