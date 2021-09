“Portugal Wine Trophy” regressa a Anadia

Anadia vai voltar a ser palco de mais uma edição do “Portugal Wine Trophy”. Após um interregno, devido à pandemia da Covid-19, Anadia volta a receber este certame internacional, entre os dias 25 e 28 de novembro.

Com realização marcada para as instalações do Hotel das Termas da Curia, numa organização do DWM – Deutsche Wein Marketing e do Município de Anadia, está prevista a participação de mais de 60 provadores, em representação de 15 países, que irão avaliar mais de 2.000 vinhos provenientes das mais distintas regiões vitivinícolas de todo o mundo.

À semelhança de anos anteriores, os produtores da Região Demarcada da Bairrada contam com condições especiais de participação, nomeadamente com a isenção de pagamento para inscrição dos seus vinhos e espumantes.

Um investimento do Município de Anadia que pretende, desta forma, incentivar e promover internacionalmente os vinhos Bairrada, bem como o enoturismo e outros recursos endógenos regionais.

De referir que o “Portugal Wine Trophy”, juntamente com o “Berliner Wein Trophy” e o “Asia Wine Trophy” constitui o maior concurso de vinhos do mundo, o qual conta com o patrocínio da OIV – International Organisation of Vine and Wine.