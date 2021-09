Professor e alunas da Escola Básica e Secundária de Anadia contactam com refugiados em Lampedusa

Um docente e duas alunas da Escola Básica e Secundária de Anadia vão participar, entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro, no programa “Dia da Memória e da Hospitalidade 2021” que se realiza na ilha grega de Lampedusa.

O projeto “SIAMO SULLA STESSA BARCA” (“ESTAMOS NO MESMO BARCO”) vai trazer à Ilha de Lampedusa, estudantes de toda a Europa juntamente com os sobreviventes e familiares das vítimas dos naufrágios do Mediterrâneo.

A EBSA é, assim, a escola portuguesa “Agrupamento de Escolas de Anadia”, convidada pelo Ministério da Educação Italiano, para participar neste evento. Uma delegação que integra o coordenador dos projetos europeus, o docente Alberto Cardoso, e duas alunas do 9.º ano, Leonor Matos de Oliveira e Ana Margarida Santos de Leão e Flores, que serão ‘embaixadores de Portugal’.

Uma deslocação que será um enorme desafio, com uma carga psicológica significativa para as alunas, uma vez que implica o contacto direto com refugiados.

Notícia completa na edição impressa ou digital