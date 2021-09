Projeto “AGILidades”chega a mais três IPSS de Anadia

Mais três instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), no concelho de Anadia, vão passaram a integrar o projeto de intervenção social “AGILidades”. Este projeto vai, assim, ser alargado à Associação Social de Avelãs de Caminho, Centro de Apoio Social de Vila Nova de Monsarros e Centro Social, Cultural e Recreativo da Poutena.

Segundo revela a autarquia anadiense, o protocolo para a adesão destas instituições foi aprovado em reunião de executivo municipal, no passado dia 1 de setembro e à semelhança do que aconteceu com as 10 IPSS que aderiram, inicialmente, ao projeto, o Município assume agora também os custos totais de implementação do projeto em cada uma delas, num investimento global que ultrapassa os 1.800 euros.

Recorde-se que Anadia foi o primeiro Município do país a aderir a este projeto, promovido pela empresa “AGILidades” e o Instituto Politécnico de Leiria.

Esta spin off do Politécnico de Leiria, criada em 2018, visa o desenvolvimento de Jogos Terapêuticos adaptados à comunidade geriátrica, para a reabilitação de pessoas com disfunção psicomotora ou cognitivo-motora, úteis no processo de reabilitação. As terapias realizam-se através de jogos criados, adaptados e validados cientificamente.