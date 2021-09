PS Anadia: Isilda Silva aceita desafio e é a candidata à Junta de Sangalhos

Isilda Silva, professora aposentada, nascida e residente em Sangalhos, aceitou o desafio de se candidatar à Junta de Freguesia de Sangalhos, nestas eleições autárquicas, pelo PS.

Dedicou a sua vida ao ensino, mas é nas causas sociais a que dedica o seu tempo, que, diz, tem sentido “o pulsar das verdadeiras necessidades da sua freguesia”.

Atualmente é Presidente da Assembleia de Freguesia de Sangalhos, Vice-Provedora da Misericórdia de Sangalhos, Secretária da Assembleia Geral do SDC (Sangalhos Desporto Clube), articulando também com o CES (Centro Escolar de Sangalhos) na dinamização de obras literárias e sua exploração, desempenhando ainda funções de Secretária do Lions Clube da Bairrada, promovendo a solidariedade social, e é Presidente da Concelhia do PS Anadia.

Afirma que se orgulha de todas estas funções, mas também se sente “lisonjeada por liderar uma equipa determinada e com experiência de vida, que produz ideias, estimula vontades para trabalhar e que se encontra fortemente empenhada em dedicar-se à sua terra para que todos os cidadãos sintam prazer de nela viverem”.

A candidata diz que a equipa está “consciente das dificuldades, mas com vontade de vencer”, transportando “uma só bandeira: seguir com trabalho e coração a nossa freguesia”.