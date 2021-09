Três detidos por tráfico de droga em Águeda e Anadia

Os detidos serão presentes esta quinta-feira, dia 30 de setembro, no Tribunal Judicial de Aveiro, para aplicação das medidas de coação.

Uma mulher e dois homens, com 32, 44 e 59 anos, foram detidos por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Águeda e Anadia. A detenção foi efetuada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Anadia, na terça-feira, dia 28 de setembro.

Na sequência de uma investigação que decorria há seis meses, os militares da Guarda apuraram que os suspeitos traficavam o produto estupefaciente nos concelhos de Águeda e Anadia. No âmbito das diligências de investigação foram realizadas três buscas domiciliárias e duas em veículos, que culminaram na apreensão do seguinte material: 143 doses de cocaína; três doses de haxixe; uma réplica de arma de fogo; um bastão extensível; dois veículos; e 60 euros em numerário.

Os detidos serão presentes hoje, dia 30 de setembro, no Tribunal Judicial de Aveiro, para aplicação das medidas de coação.

Esta ação contou com o reforço da Secção de Informações e Investigação Criminal do Comando Territorial de Aveiro, dois binómios do Destacamento de Intervenção de Aveiro e os Destacamentos Territoriais de Anadia e Águeda.