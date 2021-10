Águeda: Sangalhense solidária oferece receita de livro à CERCIAG

Venda do livro traduziu-se num donativo de 5.770 euros a favor da CERCIAG.

Há histórias de solidariedade que merecem ser divulgadas. Nestas, há pessoas que têm o dom de fazer, ou de mobilizar os outros, numa teia muito grande, da qual resulta um final feliz.

E este é o caso que damos a conhecer. Maria Arminda Alves Gomes é natural de Barcelos mas há muito que se assume como sangalhense, freguesia onde reside há várias décadas.

Com 78 anos e uma energia contagiante, é mãe de um jovem muito especial, com Síndrome do Espectro de Autismo, que frequenta a CERCIAG desde 1994.

Confessa o gosto pela leitura e escrita, transportando “para o papel, o que lhe vai na alma”, dom que resultou na publicação da obra “Dá-me a tua mão”.

Ao longo dos dois últimos e difíceis anos, teve o mérito de conseguir mobilizar muita gente que, por sua vez, se deixou envolver e, em conjunto, permitir a concretização de uma história de solidariedade.

