Anadia FC não sabe pontuar fora de casa

A primeira parte foi disputada pelos dois meios campos, com ligeira supremacia do Anadia, que teve as melhores oportunidades de golo, por Leandro Borges, Nuno Pereira e Ricardo Barros.

A equipa B do Vitória SC também tentou, mas nesse período não criou grandes embaraços para a defesa bairradina, onde pontificou Diogo Costa.

O segundo tempo foi completamente diferente. Os jovens minhotos entraram em campo mais pressionantes, a imprimir velocidade pelos corredores laterais, perante um Anadia que se refugiou muito cedo no seu meio campo defensivo e onde a equipa praticamente não existiu em termos ofensivos.

As substituições operadas por Alexandre Ribeiro ainda pioraram ainda mais o comportamento exibicional dos Trevos.

O Vitória de Guimarães B mostrou-se sempre empertigado no ataque à procura do golo, que surgiu aos 84 minutos. Luís Esteves, do lado esquerdo, cruzou rasteiro para a área, Manuel Gama, com culpas no cartório, teve tudo para agarrar a bola, foi a medo e Jota antecipou-se a Nivaldo e daria os três pontos ao Vitória de Guimarães B.

O Anadia só acordou nas soluções ofensivas após sofrer o golo. Já era tarde para evitar a quarta derrota no campeonato.