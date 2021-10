Anadia FC: Treinador Miguel Valença sai por mútuo acordo e entra Alexandre Ribeiro

É mais uma “bomba” na estrutura da equipa sénior do Anadia Futebol Clube. Na última madrugada, Akira Nakamura, líder da SAD, voltou a fazer das “suas” ao fazer uma proposta ao treinador Miguel Valença para abandonar o clube, tendo despedido a restante equipa técnica, e Tiago Borges, diretor desportivo. O técnico não concordou e no início desta tarde chegou a um acordo mútuo com a SAD para a rescisão do contrato.

A mudança foi rápida e esta manhã, Alexandre Ribeiro, treinador que estava sem clube desde o final da época 2019/20, quando orientou o Valadares Gaia, já orientou o treino.

E há também jogadores na porta de saída.

No espaço de menos de quinze dias, a equipa sénior do Anadia FC conheceu novos capítulos na sua estrutura. Depois de Akira Nakamura ter despedido Nuno Branco das funções de diretor técnico/diretor desportivo, na última madrugada o empresário japonês voltou a revolucionar o plantel e a estrutura da equipa de futebol principal do Anadia FC que milita na Liga 3 que, cumpridas 5 jornadas na Zona Norte, ocupa a 10.ª posição com 4 pontos.

Com efeito, o treinador Miguel Valença (que fez história na época passada no Anadia FC, onde por um ponto não subiu à Liga Portugal SABSEG), foi-lhe comunicado que não ia continuar como treinador, mas como não concordou, foi através do advogado da SAD que chegou a acordo mútuo. A restante equipa técnica (Miguel Rodrigues, Marco Santos, Cláudio Alves e João Oliveira) também deixaram o clube, tal como Tiago Borges, diretor desportivo, que depois de terminar a carreira nos Trevos no final da época passada, assumiu aquele cargo.

A escolha da SAD para treinador recaiu em Alexandre Ribeiro, de 42 anos, que já passou por Oliveira do Douro, Valadares Gaia, AD Oliveirense, Salgueiros e Cinfães. O novo treinador do Anadia FC, Alexandre Ribeiro

O novo diretor desportivo é Luís Filipe Macieira (ex-Gafanha) e Paulo Roberto será o empresário que ficará ligado a toda a estrutura, ele que tem ligações a Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica.

JB sabe, de fonte segura, que pelo menos seis jogadores também terão guia de marcha para deixar o Anadia FC.