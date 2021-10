Anadia joga em Alverca e dérbis nas competições da AFA

Será um domingo de grande intensidade competitiva, com o Anadia a entrar em ação com um novo treinador na Taça de Portugal. A nível distrital também haverá Taça do Distrito de Aveiro e o Campeonato SABSEG.

Numa semana atribulada com a saída inesperada de Miguel Valença e a entrada de Alexandre Ribeiro como treinador, o Anadia joga esta tarde na casa do Alverca para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

A expetativa é grande para saber que novas ideias o novo técnico traz, apesar do pouco tempo de trabalho com o plantel, frente a um adversário que também mudou recentemente de treinador.

A nível distrital há mais um dérbi bairradino, com o Oliveira do Bairro a receber o Pampilhosa. A dúvida é saber como a equipa vai reagir aos primeiros pontos perdidos, frente a um adversário que, com toda a certeza, irá complicar e bater-se pelo melhor resultado. Jogo de tripla.

Em casa, a LAAC tem um teste de fogo diante do líder Beira-Mar, que não poderá descuidar-se. É que os aguadenses têm argumentos para causar uma surpresa.

Também em casa, o RD Águeda não deverá ter problemas de maior para levar de vencida o Vista Alegre.

O Fermentelos viaja até Avanca com o pensamento de mudar a fase negativa que atravessa. Será que consegue?

Este domingo realiza-se a 1.ª eliminatória da Taça Distrito de Aveiro apenas com a participação dos clubes da 2.ª Divisão.

Na Zona Sul, o Águas Boas joga no terreno do Vila Viçosa e tem todas as condições para seguir em frente.

Ambas ainda sem pontuar no campeonato, Mamarrosa e Vaguense vão tentar fazer aquilo que ainda não conseguiram, ou seja, ganhar. O fator casa poderá ser determinante.

O Ribeira/Azenha defronta em casa o Santiais (ainda em branco no campeonato) e tem tudo para vencer.

Duelo interessante entre Aguinense e Bom Sucesso, onde os pormenores poderão fazer a diferença.

E não menos importante o prélio entre Carqueijo e VN Monsarros pela pouca distância que os separa.

O Sosense visita o Rocas do Vouga, líder da Zona Norte e não terá tarefa fácil face ao desempenho de ambos.