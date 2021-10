Anadia regressa à BTL 2022 como município convidado

Depois de um interregno de dois ano, devido à pandemia, a Bolsa de Turismo de Lisboa 2022 (BTL) está de regresso e tem Anadia como município convidado.

Esta que é a maior feira internacional realizada em Portugal dedicada ao Turismo, vai decorrer entre os dias 16 e 20 de março, nas instalações da Feira Internacional de Lisboa (FIL).

A apresentação oficial da edição de 2022 decorreu, no passado dia 21 de outubro, no espaço onde irá decorrer o certame, com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio.

Na ocasião, Jorge Sampaio destacou a “importância” e a “mais-valia” de Anadia estar presente na BTL, como nunicípio convidado, considerando tratar-se “do reconhecimento, por parte da BTL, do trabalho que o Município tem vindo a realizar, ao longo destes anos, na área do Turismo”.



“O estatuto de Município Convidado permite que Anadia possa ter uma presença mais forte e de maior visibilidade, tendo em conta, inclusive a sua localização no certame, para promover o concelho e a região da Bairrada, enquanto destinos turísticos”, acrescentou ainda.

Termas, Desporto, Gastronomia e o Enoturismo serão os principais produtos que farão parte da “montra” de Anadia na BTL.