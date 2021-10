Centro de Investigação em Anadia deverá alavancar a produção do espumante nacional

Rui Martinho, secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural visitou, na quinta-feira, dia 30 de setembro, duas regiões (Bairrada e Távora Varosa) ligadas à produção de espumante.

Na Bairrada, aquele membro do governo visitou a Adega Cooperativa de Cantanhede, a Quinta dos Abibes, em Aguim, e a Estação Vitivinícola da Bairrada (EVB), em Anadia, que irá acolher o tão desejado Centro de Investigação Nacional do Espumante.

Na Estação Vitivinícola da Bairrada o governante visitou as várias instalações, designadamente o Laboratório de Química Enológica, a Adega e as antigas casas do Adegueiro e do Diretor, tendo os responsáveis locais alertado para o estado de degradação em que se encontram estes imóveis e para a necessidade urgente da sua recuperação. De referir que é na Casa do Diretor que o Município e a CVB têm a pretensão de instalar o Centro de Investigação Nacional do Espumante, projeto há muito reivindicado pela região.

O Município tentou sensibilizar o Secretário de Estado para a necessidade de recuperar este património único na região, tendo mostrado abertura e disponibilidade para avançar com a sua reabilitação, desde que fique legitimado para o fazer e que a autarquia e o Ministério da Agricultura encontrem uma solução para a comparticipação do investimento a realizar.

Relativamente ao Centro de Investigação Nacional do Espumante, foi referida a importância da sua instalação neste imóvel e a mais valia que pode trazer para o setor, tanto em termos locais como nacionais. De sublinhar que a região da Bairrada produz mais de 50 por cento do espumante nacional e associada à Região da Távora-Varosa, as duas regiões representam mais de 75 por cento da produção de espumante em Portugal.

