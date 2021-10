Duas Rodas: Empresários querem reforçar setor com investimento de 258 milhões de euros

Para reforçar o crescimento continuado do setor das duas rodas, a ABIMOTA, 34 empresas e quatro instituições académicas estão unidas num pacote de investimentos que pode atingir os 258 milhões de euros para 64 projetos, entre eles a criação de um Centro de Interface Tecnológico (CIT) para o setor.

Para aqueles objetivos, este consórcio apresentou, na penúltima quarta-feira, a Agenda Mobilizadora para a Inovação Empresarial do Setor das 2 Rodas (AM2R). Trata-se de um amplo projeto alvo de candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), liderado pela empresa Polisport e integrando 34 empresas do setor – a maior parte delas sediadas na Bairrada – o Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI), Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros (PIEP) e as Universidades de Aveiro e Coimbra, para além da ABIMOTA, associação representativa do setor das duas rodas, com sede em Águeda.

Com este conjunto de investimentos, cujo resultado das candidaturas deverá ser conhecido até dezembro próximo, o setor quer reforçar a posição de liderança de Portugal como o maior produtor europeu de bicicletas, com uma produção anual de 2,7 milhões de unidades e geradora de mais de 8000 postos de trabalho. Esta importância económica a nível nacional e internacional tem contado com o contributo do “Portugal Bike Value”, projeto que tem vindo a consolidar esta posição de destaque no setor.

A AM2R junta 64 projetos, num total de investimento previsto superior a 258 milhões de euros, para objetivos específicos de Inovação Produtiva (27 estudos), Investigação e Desenvolvimento (24 projetos), Qualificação e Internacionalização (10) e Formação (três projetos), que serão comparticipados por verbas do PRR em percentagem diferenciada consoante a tipologia dos projetos, cujo apoio pode oscilar entre os 30 e os 90 por cento.

