Espetáculo Comunitário “O Caldo – Contar de Ouvido” apresentado em Cantanhede

Este espetáculo multidisciplinar integra mais de 100 pessoas, entre atores, cantores, figurantes e músicos, e nele fundem-se a música, o teatro, as artes performativas e multimédia.

A Praça Marquês de Marialva, junto ao edifício dos Paços do Município, recebe esta sexta-feira e sábado, dias 8 e 9 de outubro, a partir das 21h45, o espetáculo comunitário “O Caldo – Contar de Ouvido”.

Com a direção artística de André Varandas, a apresentação é um desfile de estórias em que se retratam homens e mulheres “comuns”, “banais”, que forneceram e continuam a fornecer aos grandes homens o pretexto e a oportunidade para o serem.

A representação teatral e musical retrata as tradições, os usos e costumes e a relação entre o sagrado e o profano, dos territórios envolvidos na programação cultural em rede “Tradição da Serra ao Mar”, num espetáculo multidisciplinar que integra mais de 100 pessoas, entre atores, cantores, figurantes, músicos, em que se fundem a música, o teatro, as artes performativas e multimédia.

Várias associações do concelho se juntam a este projeto, como Novo Rumo – Teatro de Amadores de Ançã, Grupo Folclórico Cancioneiro de Cantanhede, Grupo Típico de Ançã, Centro Social de Recreio e Cultura da Sanguinheira, Pequenas Vozes de Febres, Academia de Música de Ançã, Associação Musical da Pocariça e Associação do Grupo Musical das Franciscas.

A entrada no evento é gratuita bastando para o efeito efetuar uma reserva prévia através do contacto 231429813, do endereço de e-mail dc@cm-cantanhede.pt, nas instalações da antiga Escola Conde Ferreira, em Cantanhede das 9h às 17h de segunda a sexta-feira, ou neste site.

Sendo a tradição constituída por “pedaços” de história e costumes das nossas comunidades, transmitidos de geração em geração, contribuindo para a criação de um território único e apelativo, pretende-se promover uma programação cultural dinâmica e inovadora, aliando a tradição e a modernidade, incentivando a cultura em rede e a participação de agentes e grupos / associações locais.

O projeto “Tradição da Serra ao Mar” é um Programa Cultural em Rede entre os municípios de Cantanhede, Oliveira do Hospital e Mortágua e visa projetar a imagem dos territórios dos três municípios envolvidos, através da realização de eventos associados ao património, à cultura e a bens culturais identitários. Nesse sentido, ao longo de doze meses, estão previstas atividades focadas num conjunto diversificado de manifestações artísticas.