Homenagem a Manuel Alegre começou no São Luiz e chega a Águeda em Dezembro

“Um Só Dia”, espectáculo de homenagem aos 85 anos de poesia cantada de Manuel Alegre, estreou-se em palco no São Luiz Teatro Municipal, a 5 de Outubro e vai chegar ao Centro de Artes de Águeda a 3 de dezembro.

Joana Alegre apresentou novos temas, assim como canções intemporais, que ganharam nova vida, com arranjos de André Santos e interpretações de: Agir, Ana Bacalhau, Camané, Cristina Branco e Jorge Palma. Houve ainda duas participações especiais de Carlão e Maria Bethânia, que embora não tenham estado fisicamente presentes, juntaram-se a esta homenagem com a sua voz.

A propósito da génese do evento, Joana Alegre lembra que “a primeira ideia do projecto «Um Só Dia» teve a sua origem durante o confinamento, quando separados uns dos outros, a saudade me levou a revisitar as composições antigas criadas a partir da poesia do meu pai. O poema «Lisboa Ainda», descrevendo uma Lisboa deserta, inspirou uma melodia sobre a letra, e a reclusão do confinamento trouxe a vontade de a partilhar ao invés de a harmonizar sozinha”.

Joana Alegre continua, frisando que lançou “um apelo” para que se juntassem mais músicos. O primeiro a juntar-se a este projecto foi o André Santos, actual director musical. Dessa composição colectiva e pela ocasião dos 85 anos do poeta nasceu a vontade e o imperativo de fazer acontecer um concerto homenagem, recuperando temas célebres em arranjos novos, numa estética contemporânea, interpretados e dignificados por alguns dos nossos maiores intérpretes, e apresentando também novos temas musicados por Joana Alegre a partir da poesia de Manuel Alegre.

“Esta ideia materializou-se no passado dia 5 de Outubro, no São Luiz Teatro Municipal. Celebrámos juntos a poesia, numa noite de emoção”, destacou

Em palco, Joana Alegre fez-se acompanhar pelos músicos André Santos (guitarras e direcção musical), Romeu Tristão (contrabaixo), Vicente Palma (piano), Emiliana Silva (violino) e Joel Silva (bateria).

O próximo concerto é dia 3 de Dezembro no Centro de Artes de Águeda, com a participação especial de Camané, Cristina Branco, Jorge Palma e Maria Ana Bobone.