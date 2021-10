Incêndio na Mata da Curia destruiu casa de habitação

Pronta ação dos bombeiros impediu que o incêndio atingisse as moradias vizinhas.

Foto de Arquivo

Um incêndio destruiu por completo uma habitação na Mata da Curia (Anadia), na manhã deste domingo, dia 3 de outubro.

As operações contaram com um efetivo de 21 operacionais apoiados por 7 veículos dos Bombeiros Voluntários de Anadia, evitando que o incêndio se propagasse às residências contíguas.

O alerta foi dado por volta das 11h10. Chegados ao local, os bombeiros procederam à operação de busca e salvamento no interior da residência, uma vez que não tinham informação sobre a existência ou não de pessoas no interior.

Confirmando que a residência não tinha ninguém, avançaram com o combate às chamas, tarefa complicada já que a habitação em causa era antiga, de adobe e madeira.

Aquela situação “dificultou, e muito, as operações”, confessou Bruno Almeida, comandante dos Bombeiros Voluntários de Anadia, recordando que “a divisão entre pisos também era de madeira, o que condicionou as condições de segurança” dos bombeiros.

A única ocupante habitual da moradia não estava em casa naquele fim de semana. Agora, será acolhida por familiares.

Não se conhecem as causas do incêndio, mas Bruno Almeida garante que o fogo começou a deflagrar no piso superior e depois expandiu-se para o rés-do-chão.