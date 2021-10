Município de Águeda distinguido com medalha platina pela qualidade de vida

Entidade certificadora do Canadá atribuiu o nível Platina (o mais elevado), reconhecendo a capacidade e o desempenho dos serviços da cidade e qualidade de vida do concelho.

O Município de Águeda foi, recentemente, distinguido com o nível Platina (o mais elevado) pelo World Council on City Data (WCCD), respeitante à certificação ISO37120, que define e estabelece as metodologias de um conjunto de indicadores para as cidades, no sentido de orientar, medir e avaliar a capacidade e o desempenho dos serviços da cidade e a qualidade de vida das populações.

“A obtenção desta certificação atesta e valida todo um trabalho em prol do desenvolvimento sustentável que temos vindo a implementar em Águeda, aplicando medidas e boas práticas em vários quadrantes assentes em altos padrões de qualidade, que são modelo e referência nacional e internacional”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, reforçando que nesta distinção “obtivemos o nível mais alto deste reconhecimento, o que a todos deve orgulhar”.

Refira-se que a distinção Platina é atribuída aos municípios que comuniquem entre 90 e 104 dos 111 indicadores avaliados pela ISO 37120, além da informação relativa a mais de 45 indicadores core e entre 45 e 59 indicadores de suporte.