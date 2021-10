Rotary Curia-Bairrada promove caminhada solidária

Verba angariada através das inscrições reverte a favor do Centro Social de Pedralva. Organização apela à participação por forma a que a iniciativa seja um sucesso.

O Rotary Club Curia-Bairrada vai realizar, no próximo dia 23 de outubro, a partir das 9h, a II Caminhada Solidária que este ano será a favor do Centro Social, Recreativo e Cultural de Pedralva.

Com ponto de encontro marcado para o Centro Social de Pedralva, às 9 h, antes da caminhada haverá uma entrega dos Kits e às 9h45, o parceiro desta iniciativa, o CrossCompany, será responsável pelo “aquecimento”. Só depois, às 10h, os participantes iniciam a caminhada.

Este ano existem dois percursos com níveis de dificuldade diferentes. O percurso I – com grau de dificuldade ‘Fácil’ e o percurso II, com grau de dificuldade ‘Médio’, permitem que cada participante escolha o percurso mais indicado para a sua condição física.

Às 12h30 e para repor energias, todos os participantes estão convidados para o almoço que terá lugar no Centro Social, Recreativo e Cultural de Pedralva.

O valor das inscrições (10 euros) reverte para esta instituição. Todos os interessados podem fazer a inscrição através do seguinte e-mail: csrcp.pedralva@sapo.pt ou através dos telefones: 231528255/ 963568830.

“A sua participação é fundamental para o sucesso desta iniciativa. Pode apenas contribuir com o valor da inscrição ou participar ativamente em todas as atividades. Seja solidário(a) apoie esta Instituição Particular de Solidariedade Social”, é o apelo deixado pelo Rotary Club Curia-Bairrada.