Anadia celebra Dia Internacional da Cidade Educadora

O Município de Anadia vai associar-se ao Dia Internacional da Cidade Educadora, que se comemora no próximo dia 30 de novembro. A efeméride, que este ano tem como temática “A Cidade Educadora não deixa ninguém para trás”, vai ser assinalada com a realização de um conjunto de atividades que irão decorrer nas instalações da Biblioteca Municipal, da Universidade Sénior da Curia e do Cineteatro Anadia.

De entre as várias iniciativas que vão assinalar a data, destacam-se a exposição “Princípios das Cidades Educadoras”, elaborada pelo “Projeto SER+ em Anadia” no ano 2020, e que estará patente ao público na Biblioteca Municipal, entre 27 de novembro e 3 de dezembro. Ainda na Biblioteca Municipal, no dia 27 de novembro, a “Hora do Livro”, conta com a leitura da obra “A Máscara do Leão”. Um texto de Margarita del Mazo, com ilustrações de Paloma Valdivia.

No dia 30 de novembro, na Universidade Sénior da Curia, será feita a leitura da “Declaração do dia Internacional da Cidade Educadora 2021”, seguindo-se um momento cultural com a versão portuguesa da canção alusiva ao Dia Internacional da Cidade Educadora, trabalhada pela Tuna da Universidade Sénior.

No dia 1 de dezembro, o Cineteatro Anadia acolherá um espetáculo que nos ensina a respeitar e aceitar o “outro” denominado: “A Carochinha”, da companhia “ProtagonizaMagia”, destinada a crianças dos 3 aos 10 anos, que podem ser acompanhadas, no máximo, por dois adultos. A peça, com sessões às 14h e 16h, terá a duração de 50 minutos. A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição.

O lema da edição deste ano alerta para a importância de tornar inclusiva a recuperação, após a pandemia, assim como para a necessidade de reforçar a ação municipal na igualdade de oportunidades, na inclusão, no progresso social e no crescimento sustentável.

Recorde-se que Anadia aderiu ao roteiro de Cidades Educadoras em 2016. O Município integrou assim o grupo de cidades que adota o conceito de uma educação ao longo da vida e que promove uma política educativa e social.

O Dia Internacional da Cidade Educadora é uma celebração de alcance mundial que tem como objetivo alertar para a importância das suas áreas de intervenção e dar visibilidade ao compromisso dos governos locais, destacando-a como vetor de bem-estar, convivência, prosperidade e coesão social.