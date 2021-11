A direção do Anadia FC apela a que os sócios interessados façam a sua inscrição, pois o espaço é limitado.

O Anadia Futebol Clube vai comemorar os 95 anos no próximo dia 19 de novembro.

O evento realiza-se a partir das 21h, no Cineteatro Anadia.

As inscrições são limitadas devido ao espaço e podem ser feitas através do número de telemóvel 960 179 234 ou do e-mail anadiafutebolclube@gmail.

A direção informa ainda que este evento é apenas para sócios, que podem levar um acompanhante.