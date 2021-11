Anadia perde em São João da Madeira para a Liga 3

O Anadia prometeu no início da partida, mas cedo se viu em desvantagem, após uma perda de bola dos bairradinos e com Rui Pedro a concluir um bom lance do ataque da Sanjoanense.

Tentou ripostar os Trevos e Ricardo Barros, que ainda continua em branco em matéria de golos, viu o guarda-redes da casa negar-lhe o empate.

A Sanjoanense foi sempre mais consistente nos seus processos, enquanto do lado contrário, Alexandre Ribeiro continua a fazer experiências para estabilizar um onze base.

Aos 35 minutos, o Anadia viu um golo ser-lhe anulado e, três minutos depois, os aurinegros aumentaram a vantagem.

Para a segunda parte pensou-se que o Anadia ia entrar mais agressivo e não cometendo tantos erros na zona nevrálgica do terreno, mas nada disso aconteceu com os jogadores algo descrentes, o que se acentuou mais quando aos 58 minutos a Sanjoanense fez o 3-0.

A entrada de Nuno Pereira permitiu ao Anadia esticar mais o jogo. O próprio jogador, por duas vezes, podia ter marcado. O golo acabaria por acontecer aos 79 minutos, com Fausto Lourenço a converter com êxito um pontapé de penalty. No que restava do jogo, Zé Gata e Nuno Pereira ainda tentaram amenizar relançar o jogo, mas o resultado não se alterou.