Câmara Municipal realiza “1.º Multifunctional Games”

O Município de Cantanhede promove amanhã, sábado, dia 20 de novembro, a partir das 15h, nas Piscinas Municipais, o “1. ° Multifunctional Games”. Para participar nesta iniciativa gratuita, cada equipa terá que se apresentar com 3 elementos, obrigatoriamente, que serão colocados à prova, individualmente, nas variantes de nado, força e corrida, terminando com uma prova conjunta, em que participarão simultaneamente, todos os elementos do grupo.

No fim da atividade, as três melhores equipas no conjunto das várias provas subirão ao pódio para receberem as merecidas medalhas, como reconhecimento pelo feito alcançado.

As inscrições encontram-se abertas e deverão ser formalizadas nas instalações das Piscinas Municipais de Cantanhede, através do telefone 231419780.

Inserido no programa desportivo delineado para o mês de novembro, a iniciativa será coordenada pelo corpo técnico que compõe a Divisão de Desporto desta Câmara Municipal e tem como principal objetivo estimular a população em geral, a praticar exercício físico, contribuindo assim para manter um organismo ativo e reforçar o sistema imunitário, especialmente numa fase em que enfrentamos uma nova vaga da pandemia de COVID-19, a prática diária de exercício físico assume um papel de particular importância na vida das pessoas, não só ao nível físico, como também ao nível psicológico.

Acrescente-se que, com o intuito de fomentar a prática desportiva, o Município de Cantanhede tem vindo a assegurar o desenvolvimento de um conjunto de atividades desportivas e recreativas gratuitas, para todas as faixas etárias, nomeadamente no Parque Urbano de São Mateus e nos Percursos Pedestres.