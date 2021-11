Estação Náutica de Vagos recebe ações de formação de surf, vela e canoagem

Estas ações de formação foram direcionadas para os professores de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) do Município de Vagos.

O “Centro de Promoção e Desenvolvimento de Desportos Náuticos” da Vagueira acolheu, recentemente, ações de formação de iniciação ao Surf, Canoagem e Vela direcionadas para os professores de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) do Município de Vagos.

Esta iniciativa consistiu numa abordagem inicial aos desportos náuticos presentes no território, que integram o Centro de Formação Desportiva de Desportos Náuticos do Agrupamento de Escolas de Vagos e que foram, no presente ano letivo, incluídas em projeto piloto nas AEC para os alunos dos 3.º e 4.º anos da Escola Básica da Boa Hora.

O principal objetivo foi que os professores responsáveis adquirissem conhecimentos básicos destes desportos náuticos e que pudessem criar ferramentas essenciais para o acompanhamento ativo das atividades desenvolvidas no âmbito dos desportos náuticos.



É uma iniciativa enquadrada no âmbito da Estação Náutica de Vagos, promovida pela Câmara Municipal de Vagos, pelo Agrupamento de Escolas de Vagos, em estreita colaboração com a ASV-Associação de Surfistas de Vagos, e parceiros locais e regionais ligados à náutica.

Esta formação, com componentes teóricas e práticas, contou com cerca de 12 formandos.