Famílias carenciadas de Anadia recebem Cabazes de Natal

Executivo aprovou a atribuição de 150 cabazes de Natal a famílias em situação de maior vulnerabilidade económica e social do concelho.

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na última reunião de executivo, no passado dia 11 de novembro, a atribuição de 150 cabazes de Natal a famílias em situação de maior vulnerabilidade económica e social do concelho, com o propósito de proporcionar-lhes uma consoada mais condigna.

A seleção das famílias, a quem poderão ser atribuídos os cabazes, terá por base medidas de política social que se encontram em vigor no concelho, promovidas pela Câmara Municipal e outras entidades parceiras da Rede Social de Anadia.

Serão privilegiados os agregados familiares que estejam a ser acompanhadas pelas medidas: “Projeto Ser + em Anadia”, “Apoio na Medicação”, “Fundo Social”, “Apoio ao Arrendamento Urbano para fim habitacional”, “Apoio a estratos sociais desfavorecidos na construção, recuperação e ampliação das suas habitações”, “Serviço de Atendimento Local de Anadia”, “Rendimento Social de Inserção”, “Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Anadia”, “Resposta de Atendimento e Acompanhamento Social”, “Apoio a Famílias com Pessoas com Dificuldades Intelectual e Desenvolvimental” e “Apoio a Famílias acompanhados no âmbito da Unidade de Cuidados na Comunidade de Anadia” e ainda os indivíduos ou famílias sinalizadas pelas Juntas de Freguesia.

Os cabazes de Natal serão constituídos por géneros alimentares, pretendendo-se, assim proporcionar a estas famílias uma consoada mais digna e uma quadra natalícia mais feliz e alegre.