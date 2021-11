Farmácias de Vagos administram vacinas contra a gripe

Aprovado em reunião de câmara, o Município de Vagos acaba de assinar, com a Associação Nacional de Farmácias e a Farminveste, o “Protocolo de Cooperação para a Administração de Vacinas contra a Gripe – Contingente SNS”.



Em causa está a administração de vacinas contra a gripe sazonal, com recurso “à estrutura farmacêutica do concelho”, que aderiu a esta iniciativa, para “melhor proteger a população de uma doença que, com a aproximação do inverno, ganha maior incidência”.

Nos termos do referido protocolo, os munícipes vão poder ter acesso à vacina, de forma gratuita, desde que “o solicitem nas farmácias do concelho e apresentem a sua indicação médica nesse sentido”.

