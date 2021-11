Município de Águeda oferece pinheiros de Natal à população

As árvores podem ser solicitadas através dos serviços camarários e serão entregues nas três próximas sextas-feiras.

A Câmara Municipal de Águeda, “consciente da importância da implementação de boas práticas ambientais e que promovam a reutilização dos resíduos”, à imagem do que tem feito nos anos anteriores, disponibiliza gratuitamente pinheiros naturais para poderem ser usados pelos aguedenses como árvore de Natal ecológica.

“Numa altura em que as preocupações ambientais estão na ordem do dia e são motivo nas preferências de consumo, esta é uma opção amiga do ambiente, uma escolha ambiental acertada, já que os pinheiros são naturais e, consequentemente, biodegradáveis e sem pegada ecológica, permitindo aliar a tradição da decoração da árvore e a sustentabilidade ambiental”, refere a autarquia.

Os pinheiros oferecidos pela Câmara Municipal são naturais e resultam de operações controladas de desbaste, provenientes do ordenamento das zonas florestais do Concelho e/ou da limpeza de espaços públicos.

As árvores oferecidas pela autarquia estarão disponíveis em três tamanhos: até 0,80m, até 1,50m e até 2,00m.

Os interessados num destes pinheiros naturais, poderão manifestar o seu interesse através do email dv-peh@cm-agueda.pt ou pelos telefones 234 610 070 ou 800 203 197.

As entregas serão realizadas nas próximas três sextas-feiras, 19, 26 e 30 de novembro, junto à entrada da garagem da autarquia.