Vagos recebe Campeonato Nacional de Estafetas de Orientação

No próximo sábado, dia 27 de novembro, o Campeonato Nacional de Estafetas de Orientação levará dezenas de atletas à Gafanha da Boa Hora. Mais precisamente, ao espaço florestal envolvente ao Parque de Campismo da Praia da Vagueira.

Este evento é realizado conjuntamente pelo Ori-Estarreja e pelo Município de Vagos, sob a égide da Federação Portuguesa de Orientação.

Enquadradas no calendário oficial da Federação Portuguesa de Orientação, as provas terão início pelas 10h e servirão para apurar as melhores equipas dos diferentes escalões, num enquadramento etário que vai dos 14 aos 85 anos.

Neste Campeonato Nacional de Estafetas, cada equipa será constituída por três atletas e, no final, ganhará o trio o que conseguir realizar os três percursos mais rapidamente.

Já estão inscritos 18 clubes, num total de 221 atletas, havendo quatro escalões abertos para inscrição: Fácil Curto, Fácil Longo, Difícil Curto e Difícil Longo, dedicados a quem quiser experimentar a sua capacidade de Orientação.

Sendo este um evento destinado também a pessoas sem qualquer experiência na modalidade, todos estão convidados a participar. Veja aqui como proceder à inscrição.

Para o Vereador do pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Vagos, Pedro Bento, “este evento serve para cimentar a relação do Município de Vagos com a modalidade de Orientação. Uma relação privilegiada tendo em conta os excelentes recursos naturais que o Município oferece, sendo também mais uma oportunidade de divulgação do nosso território e de, simultaneamente, potenciarmos uma modalidade que está em franco crescimento”.