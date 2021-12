Águeda vence prémio Município do Ano 2021

O prémio Município do Ano 2021 foi atribuído, esta quinta-feira, à Câmara Municipal de Águeda, com o projeto “AgitÁgueda – Art Festival”, um evento que Jorge Almeida, presidente da autarquia, diz ter transformado completamente a cidade e o concelho.

A cerimónia de atribuição desta distinção aconteceu ao fim da tarde destaquinta-feira, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, onde a Câmara de Águeda recebeu dois prémios: o de Município do Ano na categoria regional (para municípios com mais de 20 mil habitantes), onde concorria com o projeto AgitÁgueda; e o de grande prémio Município do Ano 2021.

“Águeda é o Município do Ano. É com imenso orgulho que recebemos hoje este prémio, que nos distingue a nível nacional como um município de excelência”, afirmou Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, agradecendo o reconhecimento público pelo trabalho realizado pela autarquia em prol do desenvolvimento e crescimento do concelho.

“Fomos duplamente premiados, num reconhecimento claro e inequívoco das boas práticas que implementamos no nosso concelho, em projetos, ideias, eventos, iniciativas e medidas que têm um forte impacto tanto no nosso território como na região e país”, frisou Jorge Almeida, acrescentando que o trabalho realizado tem impulsionado Águeda no contexto nacional e internacional.

Destacou que foi com “alegria, orgulho e um forte sentido de responsabilidade e de gratidão” que subiu duas vezes ao palco para receber, das mãos do Reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, a aclamação pública pelo impacto que Águeda tem no país.

Num evento onde estavam municípios de todo o país, Águeda é, assim, o grande vencedor da sexta edição dos prémios promovidos pela Universidade do Minho, através da plataforma UM-Cidades, sucedendo ao Funchal.

Deste modo e como vencedor da categoria nacional, o Município de Águeda vai acolher, no próximo ano, a cerimónia de atribuição destes prémios.

Refira-se que este é um concurso que visa reconhecer as boas práticas de projetos implementados pelos municípios com impacto no território, na economia e na sociedade, promovendo o crescimento, a inclusão e a sustentabilidade. Pretende também colocar na agenda a temática da territorialização do desenvolvimento, perspetivada a partir da ação das autarquias, bem como valorizar realidades diversas que incluam as cidades e os territórios de baixa densidade nas diferentes regiões do país.