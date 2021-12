Bombeiros de Anadia assinalam aniversário com missa e cancelam outras cerimónias

A direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia, em virtude da pandemia que vivemos, no respeito pelas recomendações da DGS, comunica que este ano não se realizará o aniversário nem o Jantar de Natal da Associação.

No entanto, a direção e comando vão realizar uma missa pelas 19h do próximo dia 20 no salão nobre do quartel dos Bombeiros Voluntários de Anadia.

“Nesta quadra natalícia vimos apelar ao vosso espírito solidário, no sentido de poderem ajudar a tornar este Natal mais reconfortante aos nossos operacionais, através de donativos que nos possa enviar”, diz a a Asociação Humanitária, numa missiva endereçada aos sócios, amigos e simpatizantes.