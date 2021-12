Câmara de Anadia aprova 170 mil euros para 13 associações desportivas

O Município de Anadia aprovou, na última reunião de executivo, no dia 9 de dezembro, a atribuição de apoios financeiros, no total de 170 mil euros, a 13 associações desportivas do concelho, no âmbito do subprograma Apoio ao Desenvolvimento da Atividade Regular do Programa de Apoio Municipal ao Desenvolvimento Desportivo (PAMDD). As verbas destinam-se a colaborar no desenvolvimento das atividades das associações durante a época desportiva 2021/2022.

Foram objeto destes apoios as seguintes associações: Anadia FC, Anadia Squash Clube, AD Bairradafut, ADC VN Monsarros, ADRC Ribeira Azenha, AC Famalicão, CCR Outeiro de Baixo, CSCR Poutena, Grupo Columbófilo da Bairrada, Moita Rugby Clube da Bairrada, Núcleo Karaté Sangalhos, Sangalhos DC e UR Ferreirense.

Para além da vertente financeira, a autarquia apoia ainda as associações em termos de transporte, através da cedência de autocarros, atribuindo a cada clube um plafond de quilómetros por cada equipa em competição.

O Município considera que se reveste “da maior pertinência apoiar e estimular as associações que acolhem os jovens para a prática desportiva e que complementam o investimento que vem sendo realizado pelo Município de Anadia na oferta de instalações desportivas, valorizando os projetos desportivos com atividade recreativa regular para a comunidade envolvente”.

O executivo destaca ainda a forma como as associações desportivas tentaram organizar-se de forma a retomar as suas atividades, mediante o cumprimento das orientações impostas pela Direção-Geral de Saúde.

Os apoios propostos serão formalizados através da celebração de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo.