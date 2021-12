Centro de Interface Tecnológica para as duas rodas vai nascer no Casarão

Decisão foi tomada no encontro entre a Câmara de Águeda e a promotora do projeto – a ABIMOTA – , na passada semana.

O futuro Centro de Interface Tecnológica para as duas rodas, em Águeda, vai ficar localizado no Parque Empresarial do Casarão.

Esta decisão foi tomada no encontro entre a Câmara de Águeda e a promotora do projeto – a ABIMOTA – , na passada sexta-feira, dia 10 de dezembro.

Nesta reunião estiveram presentes o presidente e vice-presidente da Câmara de Águeda, e ainda o Chefe de Divisão Pedro Alves, bem como o presidente, vice-presidente e Secretário-geral da ABIMOTA, respetivamente João Miranda, Miguel São Bento e Gil Nadais.

A ABIMOTA, que solicitou esta reunião, apresentou globalmente os projetos em que está envolvida, nomeadamente o concurso à Agenda Mobilizadora para as Duas Rodas, que reúne 34 empresas, universidades e institutos de investigação e que viu, recentemente, validado o seu mérito, tendo passado à segunda fase do processo de seleção com uma avaliação de “Muito Bom”.

Destaque, ao nível deste concurso, para o projeto de criação de um CIT, que visa dar resposta, principalmente, ao setor das duas rodas.

Esta nova infraestrutura irá criar condições para apoiar a inovação e o desenvolvimento de novos materiais, produtos e modelos, trazendo para Portugal competências na área da inovação e desenvolvimento que, atualmente, estão centralizados noutros países.

Cientes do interesse e valor de uma infraestrutura deste tipo para o setor das duas rodas e mobilidade suave, mas também para a economia local, regional e nacional, a Câmara Municipal de Águeda e a ABIMOTA chegaram à conclusão de que a melhor localização para a instalação do CIT será o Parque Empresarial do Casarão, tendo acordado desenvolver todos os trâmites subsequentes necessários à concretização do investimento (em termos de localização e aquisição de lotes para esta finalidade).