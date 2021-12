Centro de vacinação instalado no Pavilhão dos Desportos

O Centro de Vacinação de Anadia vai passar a funcionar, a partir da primeira semana de janeiro, no Pavilhão dos Desportos, localizado no Complexo Desportivo de Anadia. O anúncio foi feito pela presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, na reunião de executivo, no passado dia 23 de dezembro e ontem, durante a assembleia municipal de Anadia.



Segundo explicação da edil anadiense, atendendo ao aumento do número de pessoas a vacinar, nomeadamente das crianças entre os 5 e os 11 anos, bem como da restante população que terá de receber as doses em falta, assim como a dose de reforço, e ao facto de o Centro de Saúde de Anadia não reunir as melhores condições, o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Baixo Vouga, Pedro Almeida, veio ao encontro da proposta que o Município de Anadia, desde a primeira hora, colocou à disposição das autoridades de saúde, o Pavilhão dos Desportos.



Teresa Cardoso avançou ainda que toda logística solicitada, já se encontra concluída para que, a partir daquela primeira semana de janeiro (em dia concreto ainda não comunicado à Câmara Municipal), o espaço possa ser utilizado, nos dias e horários a definir pelo ACES Baixo Vouga, de acordo com o programa de vacinação em curso.



Assim, o Centro de Vacinação irá funcionar no Pavilhão dos Desportos de Anadia durante um período aproximado de quatro meses. Posteriormente, será deslocalizado, a par de todos os serviços do Centro de Saúde de Anadia para que se possam iniciar as obras de requalificação do edifício do Centro de Saúde, um investimento superior a um milhão e 200 mil euros, destacou durante a última sessão de 2021 da assembleia municipal.



Recorde-se que os responsáveis do ACES Baixo Vouga indicaram, inicialmente, a Unidade de Saúde de São Lourenço do Bairro para Centro de Vacinação que esteve em funcionamento até ao passado mês de outubro. Contudo, tendo em conta os problemas causados pela intempérie que assolou o concelho, na altura, o processo de vacinação foi transferido para o Centro de Saúde de Anadia.