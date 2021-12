Imagens da Praia da Tocha representam Região de Coimbra em prémio europeu

O público votou e escolheu as imagens da Praia da Tocha, com perto de 3 mil votos, as quais vão agora ser submetidas ao concurso do Conselho da Europa.

As paisagens da Praia da Tocha, no Município de Cantanhede, vão representar a Região de Coimbra na candidatura ao “Prémio da Paisagem do Conselho da Europa”. Promovido por esta organização internacional que tem como propósitos a defesa dos direitos humanos, o desenvolvimento democrático e a estabilidade político-social na Europa, o concurso visa sensibilizar os cidadãos e as comunidades para o valor e a importância das paisagens e para as mudanças que nelas vão ocorrendo, promovendo a participação pública no processo de tomada de decisões sobre as políticas nesse domínio.

As imagens da Praia da Tocha que vão representar a Região de Coimbra no certame foram selecionadas por votação no âmbito de um desafio lançado pela CIM na sua página do Facebook, com a apresentação de fotografias de paisagens de todos os municípios que a constituem.

O público votou e escolheu as da Praia da Tocha, com um total de 2909 votos, as quais vão agora ser submetidas ao concurso do Conselho da Europa através de uma candidatura a apresentar ao Secretariado-Geral da organização até ao final do ano, para depois ser avaliada por um júri constituído para o efeito.

O objetivo do “Prémio da Paisagem do Conselho da Europa” é distinguir a implementação de uma política ou de medidas de proteção, gestão e/ou ordenamento da paisagem, que demonstrem ser eficazes do ponto de vista da sustentabilidade e possam constituir um bom exemplo a esse nível.

Atribuído a cada dois anos, o prémio contempla ainda menções honrosas, constituindo uma importante fonte de inspiração para o desenvolvimento de outros projetos e adoção de boas práticas no âmbito da valorização da paisagem.