João Claro anima Natal nas IPSS de Anadia

Integrado na programação de Natal, o Município de Anadia está a dinamizar a atividade “Natal nas IPSS”.

Trata-se de um momento musical, com cerca de uma hora, protagonizado pelo conhecido cantor de música popular aveirense, João Claro que faz duas atuações por dia.

Esta iniciativa vai percorrer as freguesias do concelho, visitando praticamente todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social, com valência da Terceira Idade, “proporcionando assim momentos de animação e alegria, nesta quadra natalícia, aos seus utentes”, refere nota da autarquia.

As atuações tiveram o seu início, ontem, segunda-feira, dia 6 de dezembro, nos dois lares da Santa Casa da Misericórdia de Anadia, e prolongar-se-ão até ao próximo dia 17 de dezembro.

Tendo em conta o contexto pandémico e, por uma questão de segurança, todos os elementos que compõem o grupo são testados à Covid-19, diariamente.