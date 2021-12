Mercado de Anadia antecipado para a véspera de Natal e de Ano Novo

O Mercado Municipal de Anadia, que habitualmente se realiza aos sábados, vai ser antecipado para 24 e 31 de dezembro (sexta-feira), em virtude dos dias 25 (Natal) e 31 (Ano Novo) coincidirem este ano com o dia de sábado.

A antecipação do Mercado Municipal tem em conta a relevância e o impacto social e económico do funcionamento do mesmo para as famílias e para os comerciantes e bem como para a dinamização da economia e desenvolvimento local.

O Município de Anadia apela a todas as pessoas para que respeitem as orientações emanadas pela DGS – Direção Geral de Saúde, nomeadamente quanto ao cumprimento do distanciamento físico e ao uso obrigatório de máscara para minimizar o perigo de contágio e a higienização das mãos.