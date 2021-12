Município de Anadia aprova apoios a várias coletividades

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, por unanimidade, na reunião de executivo do dia 9 de dezembro, a atribuição de apoios a várias coletividades do concelho, nomeadamente a Associação Recreativa e Cultural de Vilarinho do Bairro, o Club de Ancas, a Associação Recreativa de Grada e a União Recreativa Ferreirense.



À ARC de Vilarinho do Bairro foi atribuída uma verba de 2.000 euros, destinada a apoiar a realização das atividades inseridas no Festival de encerramento de época da Secção de Patinagem Artística.



O Club de Ancas foi comparticipado também com 2.000 euros, para apoiar a realização da 20.ª edição da Semana Cultural de Ancas.



À Associação Recreativa de Grada foi concedido um apoio de 1.000 euros, para comparticipar as despesas com as atividades inseridas no 2.º Encontro Regional de Escolas de BTT e no 1.º Troféu XCO Sardanetas BTT.



A UR Ferreirense foi contemplada com 655 euros, para apoiar a 5.ª edição do “Torneio do Centenário” de Pool Português.

Apoios a associações desportivas

Na mesma reunião, foi aprovada a atribuição de apoios financeiros, no total de 170 mil euros, a 13 associações desportivas do concelho, no âmbito do subprograma Apoio ao Desenvolvimento da Atividade Regular do Programa de Apoio Municipal ao Desenvolvimento Desportivo (PAMDD). As verbas destinam-se a colaborar no desenvolvimento das atividades durante a presente época desportiva.



Foram objeto destes apoios: Anadia FC, Anadia Squash Clube, AD Bairradafut, ADC VN Monsarros, ADRC Ribeira Azenha, AC Famalicão, CCR Outeiro de Baixo, CSCR Poutena, Grupo Columbófilo da Bairrada, Moita Rugby Clube da Bairrada, Núcleo Karaté Sangalhos, Sangalhos DC e UR Ferreirense.



Para além da vertente financeira, a autarquia apoia ainda as associações em termos de transporte, através da cedência de autocarros, atribuindo a cada clube um plafond de quilómetros por cada equipa em competição.