Município equipa Instituto de Educação e Cidadania com quadros interativos

O Município de Oliveira do Bairro equipou o Instituto de Educação e Cidadania (IEC), localizado na vila da Mamarrosa, com três novos quadros interativos de última geração, no valor de cerca de 6 mil euros.

Recorde-se que o Município de Oliveira do Bairro é detentor do edifício do IEC e, segundo a vereadora da Educação, Lília Ana Águas, “tem trabalhado em parceria com esta instituição, de forma a equipar as instalações com equipamentos de qualidade, que permitam ao Instituto continuar o trabalho de excelência que tem vindo a realizar na educação e divulgação da ciência, não só no nosso Concelho, mas também em toda a região”.

De acordo com a autarca, “estes equipamentos são, sem dúvida, uma excelente ferramenta pedagógica para os docentes e alunos do IEC”.

Já este ano, a autarquia de Oliveira do Bairro avançou com uma intervenção no edifício do IEC, para garantir melhores condições a todos os que usufruem desse espaço educativo.

O Instituto de Educação e Cidadania, atua como interface e facilitador de transferência de conhecimento entre universidades e institutos de investigação científica e a comunidade, com ênfase na população escolar.

O IEC tem-se assumido -se como veículo promotor de uma transformação educativa a nível do ensino da ciência, que tem levado a que os jovens de meios mais rurais tenham igualdade de oportunidades, relativamente aos que habitam nos grandes centros urbanos.

Participam regularmente nas atividades do IEC jovens cientistas pertencentes aos institutos de investigação das universidades de Coimbra e de Aveiro, ao Biocant e a outras instituições de investigação.

Para além das atividades direcionadas para as escolas, o IEC promove programas regulares dirigidos a adultos e à população em geral, que ocorrem principalmente nas suas instalações, na forma de cursos, conferências, exposições, apresentação de livros, sessões artísticas, etc.

Com a sua ação, o instituto tem contribuído para a ampliação da cultura geral dos pais e dos cidadãos em geral, no sentido de reconhecerem o valor do conhecimento como arma de sucesso no mundo moderno.

Ao longo dos últimos anos, o IEC e o Município de Oliveira do Bairro têm assegurado o ensino experimental das ciências nas escolas do Concelho, com a participação de institutos de investigação de várias universidades. No seguimento da parceria entre essas duas entidades, o projeto europeu PLACES reconheceu Oliveira do Bairro como “Cidade Europeia de Cultura Científica”.