Pequenas Vozes de Febres em Concerto de Natal

As Pequenas Vozes de Febres apresentam-se em Concerto de Natal amanhã, sábado, dia 11 de dezembro, às 21h30, no Multiusos de Febres, num espetáculo que contará ainda coma a participação especial da Academia de Artes Primeira Posição, da Ponte de Vagos.

Com um reportório particularmente direcionado para quadra natalícia, do programa constam obras como “Sim, eu sonhei”, de Anabela Rocha, “Nesta noite branca”, celebrizada pelos Anjos e Susana, com música e letra de Nelson e Sérgio Rosado, “A todos um, bom Natal”, de César Batalha e Lúcia Carvalho, “Pinheiro de Natal”, tema tradicional, “Broas de Mel”, de José Carlos Godinho ou “Chegou o Menino Jesus”, de Carlos Alberto Vidal.

O espetáculo é gratuito e com lugares reservados, pelo que será necessário efetuar reserva prévia, através do contato 919921034, de forma a garantir assim o distanciamento social necessário e indispensável.

Recorde-se que de forma a dar cumprimentos às regras pela Direção-Geral da Saúde será necessário a apresentação de Certificado de Vacinação ou teste negativo à entrada, bem como o uso de máscara durante todo o evento.

Grupo Pequenas Vozes de Febres

Com mais de uma década de existência, o grupo Pequenas Vozes começou por se chamar Coro Infantil de Febres, alterando o nome em abril de 2014, altura do seu quarto aniversário. É orientado por Anabela Rocha, principal obreira deste projeto. O grupo é composto por 50 crianças e jovens com idades compreendidas entre os 4 e os 14 anos. Nasceu a 16 de março de 2010 e era inicialmente composto por 24 crianças. Em 2012 gravou o seu primeiro CD intitulado “Sonho de Criança”. Neste momento encontra-se a concluir o segundo CD, que será apresentado antes do Natal. Este grupo aposta na música portuguesa e para além da interpretação de canções já fez espetáculos com musicais da Disney.

A formação deste Coro teve como principal objetivo dar oportunidade a todas as crianças de se desenvolverem a nível musical, longe dos grandes centros urbanos, ajudando-as a adquirirem maior confiança e autoestima e essencialmente aprenderem a trabalhar em grupo, criando o gosto pela prática musical de conjunto.