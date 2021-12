Presépio de cortiça para ver na antiga Escola Conde Ferreira em Cantanhede

Pode ser visitado até ao próximo dia 9 de janeiro, nas instalações da antiga escola Conde Ferreira, bem no centro da cidade de Cantanhede, um presépio de cortiça e outros materiais reciclados elaborado pelo artesão Samuel Machado.

As representações da natividade elaboradas por este artista são constituídas por inúmeras maquetes em miniatura alusivas ao Natal, executados com mestria e imaginação, predominantemente com cortiça provenientes de rolhas de garrafas e outros materiais como cartão, tecido, madeiras e barro, totalmente reciclados para o efeito.

Esta mostra está patente ao público de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 18h, e ao fim de semana das 10h às 13h e das 14h às 19h30.

A este propósito e como já vem sendo tradição, Samuel Machado criou também um presépio que se encontra exposto no átrio dos Paços do Município, parte integrante do seu espólio e que pode ser visitado durante o horário de funcionamento da autarquia.

Reciclar com cortiça é um projeto de artesanato que Samuel Machado iniciou em 2014 e que convida a olhar para a reciclagem de rolhas de cortiça de uma forma criativa e inovadora. A cortiça, que assume um papel de destaque em todo o projeto, provém de rolhas já utilizadas que são totalmente trabalhadas de forma manual. A esta, juntam-se o cartão, a madeira, a esferovite e outros tantos materiais recicláveis que dão origem a elementos decorativos que podem ser utilizados nas mais diversas instalações.

Desde o início do projeto que as obras criadas por Samuel Machado têm percorrido o país e sido apresentadas em várias exposições e feiras de artesanato, criando sempre enorme expectativa pela criatividade que coloca em cada trabalho que executa.

Para as comemorações do Natal 2021, o artesão cantanhedense apresentou a novidade de um núcleo, como complemento à anterior coleção e que revela a dinâmica e evolução do projeto, composto catorze caixas de garrafas de vinho de marcas nacionais, que apresentam no seu interior pequenos nichos dedicados ao imaginário da adoração do menino Jesus.