Taça de Portugal de Pista regressa ao Velódromo no próximo sábado

A segunda prova pontuável para a Taça de Portugal de Pista Jogos Santa Casa irá disputar-se já no próximo sábado, dia 18 de dezembro, no Velódromo Nacional, em Sangalhos, Anadia. A prova terá lugar das 9h30 às 13h55 e das 15h30 às 20h35.

Em competição estarão os juniores masculinos, que irão competir nas provas de scratch, eliminação, corrida por pontos e omnium. O setor feminino desta categoria fará as mesmas provas, exceptuando o omnium.

Quanto aos cadetes masculinos e femininos, irão realizar as provas de scratch, eliminação e corrida por pontos. Já os juvenis masculinos e femininos terão pela frente o scratch e a corrida por pontos.

Nas categorias de veteranos, a elite amadora e os masters 30, 40, 50 e 60 masculinos vão disputar as provas de scratch e eliminação, as mesmas que as masters femininas 30, 40 e 50 também irão realizar.

Quanto aos paraciclistas, as provas serão a perseguição individual e os 500m.